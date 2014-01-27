Нежнейшие куриные желудки

Этот рецепт я всегда использую при приготовлении куриных желудков. Несмотря на то, что желудки требуют длительной термической обработки, блюдо из них получается нежным, вкусным, полезным. Я вас уверяю, они тают во рту.

Ингредиенты

Для приготовления куриных желудков в соусе нам потребуется:

500 г куриных желудочков;

1 большая морковь;

1 большая луковица;

2 ст. л. сметаны;

1 ст. л. томатной пасты;

1 ст. л. муки;

1 зубчик чеснока;

масло растительное, лавровый лист, перец горошком, специи и зелень.

Этапы приготовления