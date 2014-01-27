Нежнейшие куриные желудки

Этот рецепт я всегда использую при приготовлении куриных желудков. Несмотря на то, что желудки требуют длительной термической обработки, блюдо из них получается нежным, вкусным, полезным. Я вас уверяю, они тают во рту.
Начинаем. Самое главное запастись терпением, так как приготовление займёт часа 1,5- 2.
Тщательно очищаем куриные желудки от жёлтой плёнки, срезаем жир и промываем под проточной водой. Промытые желудки режем на 3-4 части.
Заливаем водой и держим в воде 20 минут.
Сливаем воду, желудки хорошо промываем под проточной водой. Затем кладём в кастрюлю и заливаем водой (желудки должны быть полностью покрыты водой). Ставим на огонь и после закипания варим 3-5 минут.
Через 3-5 минут огонь выключаем, перекладываем куриные желудочки в дуршлаг, хорошо промываем под проточной водой.
Кастрюлю моем и в неё опять выкладываем желудки. Туда же кладём лавровый лист и 4-5 горошин чёрного перца, заливаем водой (вода должна быть на 2-3 см выше желудочков) и варим с момента закипания 40-50 минут на медленном огне. На это время про них можно забыть.
Тем временем режем лук тонкими полукольцами, а потом ещё на 4 части.
Лук пассируем на растительном масле до прозрачности.
Морковь натираем на средней тёрке.
Добавляем её к луку и немного пассируем.
По истечении 40-50 минут, как варятся желудки, в кастрюлю с желудочками добавляем пассированные овощи. Перемешиваем.
В кастрюлю также добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим куриные желудки с овощами на медленном огне ещё минут 30.
Пока куриные желудочки продолжают тушиться, мы приготовим соус. Мелко рубим зубчик чеснока и зелень.
Берём миску и насыпаем в неё 1 столовую ложку муки.
Муку разводим 5-7 столовыми ложками бульона из кастрюли с куриными желудочками.
Добавляем 2 столовые ложки сметаны и хорошо перемешиваем.
Теперь в эту смесь добавляем чеснок.
Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите (у меня хмели-сунели).
По истечении 30 минут, как куриные желудочки тушатся с овощами, в кастрюлю постепенно вводим соус.
Перемешиваем и тушим всё вместе ещё 15-20 минут.
Перемешиваем и после закипания выключаем.
Вот и готовы куриные желудки с соусом. Честно говоря, их быстрее готовить, чем описывать процесс приготовления. Но я вас уверяю, это очень нежное и вкусное блюдо.
Нежные куриные желудочки можно подавать и как отдельное блюдо, и с рожками или картофельным пюре.
Класс!
Класс!
Не пробовала с кукурузной
Не пробовала с кукурузной мукой. Свекровь как то делала с манкой - не сильно мне понравилось
Восхитительный рецепт!
Восхитительный рецепт! Получилось нежно и вкусно
Насыщенно, нежно и
Насыщенно, нежно и вкусно!
отличный рецепт. Только что приготовила и не удержалась, съела целую тарелку с картошкой, ночью ))
как хорошо, что увидела Ваш рецепт. Забрала в избранное.
Людмила, большое спасибо за
Людмила, большое спасибо за рецепт. Получилось вкусно. И отдельное спасибо за текст без орфографических ошибок. Это сейчас такая редкость.
Мой муж в прошлом шеф-повар,
Мой муж в прошлом шеф-повар, его удивить сложно. Особых ожиданий от данного рецепта у меня не было, предполагала, что будет, как у всех: в меру жестковато, но в целом терпимо. Приготовила. Попробовала сама. Удивилась. Затем покормила мужа. И вот его реакция была для меня показательной: "Надо же, какие нежные. Молодец!" А это не я молодец, это автор молодец. Большое спасибо за рецепт
Все готовлю по рецепту, как
Все готовлю по рецепту, как написано. Но про соль нигде не нашла фразу. Может не внимаельно прочитала. Думаю, что немного посолить надо.
В рецепте написано:
В рецепте написано: "Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите (у меня хмели-сунели)."
Муж принёс вместо сердечек,
Муж принёс вместо сердечек, желудки:)) делала впервые и , ура, вкусно, нежно .
Огромное спасибо за рецепт
Спасибо, получился вкусный
Спасибо, получился вкусный суп у меня)!
Огромное,огромное спасибо за
Огромное,огромное спасибо за рецепт! Это восхитительно! Никогда не думалм,что желудочки можно приготовить так вкусно. Вы умничка.
Огромное,огромное спасибо за
Огромное,огромное спасибо за рецепт! Это восхитительно! Никогда не думалм,что желудочки можно приготовить так вкусно. Вы умничка.
Как же мне повезло обнаружить
Как же мне повезло обнаружить Ваш рецепт. Ну очень вкусно получилось. Хотя, в отличие от мужа, я не люблю желудочки, но ела их с удовольствием
Если предварительно посыпать
Если предварительно посыпать желудки пищевой содой (можно на ночь), а потом промыть водой, вы получите нежнейшие, мягкие, даже при недлительной подготовке! Попробуйте, не пожалеете
Спасибо огромное за такой
Спасибо огромное за такой великолепный рецепт!!! Оказывается их можно приготовить очень вкусно, что я и сделала!
Спасибо за тёплые слова. Рада
Спасибо за тёплые слова. Рада что Вам понравилось!
Очень вкусные сердечки и
Очень вкусные сердечки и мягкие, даже ребёнок ел с удовольствием. Спасибое большое за рецепт!
Я рада, что вам понравилось
Я рада, что вам понравилось !!!
И я пришла сказать
И я пришла сказать СПАСИБО!!!
Очень вкусные и нежные получились, однозначно в копилочку
Я рада, что Вам понравилось!
Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!
Хочу восхититься Вашим
Хочу восхититься Вашим рецептом, ну очень вкусно получилось, готовила мужу, так он в полном восторге, спасибо Вам большое. Раньше не любила желудки, а оказывается я просто не умела их готовить. И по времени недолго, так как за плитой и не стоишь, все само варится.
Я рада, что Вам понравилось!
Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!
Спасибо за рецепт, получилось
Спасибо за рецепт, получилось очень вкусно
Я рада, что Вам понравилось!
Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!
Спасибо за чудо рецепт)
Спасибо за чудо рецепт) Сегодня приготовила желудки впервые и по вашему рецепту... Они божественно вкусные получились )
Я рада, что Вам понравилось!
Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!
А соль здесь не нужна?
А соль здесь не нужна? Скажите, пожалуйста
Соль добавлять в конце
Соль добавлять в конце приготовления. В рецепте написано, посмотрите в приготовлении соуса. (Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите).
Спасибо автору за простой, но
Спасибо автору за простой, но очень вкусный рецепт!!!
Спасибо автору за рецепт!
Спасибо автору за рецепт! Очень вкусно!