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Нежнейшие куриные желудки

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Нежнейшие куриные желудки

Нежнейшие куриные желудки

Людмила Третьякова

Этот рецепт я всегда использую при приготовлении куриных желудков. Несмотря на то, что желудки требуют длительной термической обработки, блюдо из них получается нежным, вкусным, полезным. Я вас уверяю, они тают во рту.

Ингредиенты

Для приготовления куриных желудков в соусе нам потребуется:
500 г куриных желудочков;
1 большая морковь;
1 большая луковица;
2 ст. л. сметаны;
1 ст. л. томатной пасты;
1 ст. л. муки;
1 зубчик чеснока;
масло растительное, лавровый лист, перец горошком, специи и зелень.

Этапы приготовления

Ингредиенты для приготовления куриных желудков в соусеНачинаем. Самое главное запастись терпением, так как приготовление займёт часа 1,5- 2.

Тщательно очищаем куриные желудки от жёлтой плёнки, срезаем жир и промываем под проточной водой. Промытые желудки режем на 3-4 части.

Тщательно очищаем куриные желудки от жёлтой плёнки, срезаем жир и промываем под проточной водой. Промытые желудки режем на 3-4 части.

Заливаем водой и держим в воде 20 минут.

Заливаем водой и держим в воде 20 минут.

Сливаем воду, желудки хорошо промываем под проточной водой. Затем кладём в кастрюлю и заливаем водой (желудки должны быть полностью покрыты водой). Ставим на огонь и после закипания варим 3-5 минут.

Сливаем воду, желудки хорошо промываем под проточной водой. Затем кладём в кастрюлю и заливаем водой (желудки должны быть полностью покрыты водой). Ставим на огонь и после закипания варим 3-5 минут.

Через 3-5 минут огонь выключаем, перекладываем куриные желудочки в дуршлаг, хорошо промываем под проточной водой.

Через 3-5 минут огонь выключаем, перекладываем куриные желудочки в дуршлаг, хорошо промываем под проточной водой.

Кастрюлю  моем и в неё опять выкладываем желудки. Туда же кладём лавровый лист и 4-5 горошин чёрного перца, заливаем водой (вода должна быть на 2-3 см выше желудочков) и варим с момента закипания 40-50 минут на медленном огне. На это время про них можно забыть.

Кастрюлю  моем и в неё опять выкладываем желудки. Туда же кладём лавровый лист и 4-5 горошин чёрного перца, заливаем водой (вода должна быть на 2-3 см выше желудочков) и варим с момента закипания 40-50 минут на медленном огне. На это время про них можно забыть.

Тем временем  режем лук тонкими полукольцами, а потом ещё на 4 части.

Тем временем  режем лук тонкими полукольцами, а потом ещё на 4 части. Лук пассируем на растительном масле до прозрачности.

Лук пассируем на растительном масле до прозрачности.

Морковь натираем на средней тёрке.

Морковь натираем на средней тёрке. Добавляем её к луку и немного пассируем.

Добавляем её к луку и немного пассируем.

По истечении 40-50 минут, как варятся желудки, в кастрюлю с желудочками добавляем пассированные овощи. Перемешиваем.

По истечении 40-50 минут, как варятся желудки, в кастрюлю с желудочками добавляем пассированные овощи. Перемешиваем.

В кастрюлю также добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим куриные желудки с овощами на медленном огне ещё минут 30.

В кастрюлю также добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим куриные желудки с овощами на медленном огне ещё минут 30.

Пока куриные желудочки продолжают тушиться, мы приготовим соус. Мелко рубим зубчик чеснока и зелень.

Пока куриные желудочки продолжают тушиться, мы приготовим соус. Мелко рубим зубчик чеснока и зелень. Берём миску и насыпаем в неё 1 столовую ложку муки.

Берём миску и насыпаем в неё 1 столовую ложку муки.

Муку разводим 5-7 столовыми ложками бульона из кастрюли с куриными желудочками.

Муку разводим 5-7 столовыми ложками бульона из кастрюли с куриными желудочками.

Добавляем 2 столовые ложки сметаны и хорошо перемешиваем.

Добавляем 2 столовые ложки сметаны и хорошо перемешиваем. Теперь в эту смесь добавляем чеснок.

Теперь в эту смесь добавляем чеснок.

Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите (у меня хмели-сунели).

Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите (у меня хмели-сунели). Все тщательно перемешиваем.

Все тщательно перемешиваем.

По истечении 30 минут, как куриные желудочки тушатся с овощами, в кастрюлю постепенно вводим соус.

По истечении 30 минут, как куриные желудочки тушатся с овощами, в кастрюлю постепенно вводим соус. Перемешиваем и тушим всё вместе ещё 15-20 минут.

Перемешиваем и тушим всё вместе ещё 15-20 минут.Зелень добавляем в кастрюлю.

Зелень добавляем в кастрюлю.

Перемешиваем и после закипания выключаем.

Перемешиваем и после закипания выключаем.

Вот и готовы куриные желудки с соусом. Честно говоря, их быстрее готовить, чем описывать процесс приготовления. Но я вас уверяю, это очень нежное и вкусное блюдо.

Вот и готовы куриные желудки с соусом. Честно говоря, их быстрее готовить, чем описывать процесс приготовления. Но я вас уверяю, это очень нежное и вкусное блюдо.

Нежные куриные желудочки можно подавать и как отдельное блюдо, и с рожками или картофельным пюре.

Нежные куриные желудочки можно подавать и как отдельное блюдо, и с рожками или картофельным пюре. Приятного всем аппетита!

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27.01.14 / 01.06.20 автор фото и рецепта: Людмила Третьякова

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Комментарии

6 Август, 2020 - 11:56 — Гость

Класс!

Класс!

6 Август, 2020 - 13:24 — Ирина Петрова

Не пробовала с кукурузной

Ирина Петрова

Не пробовала с кукурузной мукой. Свекровь как то делала с манкой - не сильно мне понравилось

18 Июнь, 2020 - 09:55 — Катюшка Беличенко

Восхитительный рецепт!

Катюшка Беличенко

Восхитительный рецепт! Получилось нежно и вкусно

2 Май, 2020 - 22:29 — JaneAir

Насыщенно, нежно и

Насыщенно, нежно и вкусно!

отличный рецепт. Только что приготовила и не удержалась, съела целую тарелку с картошкой, ночью ))

как хорошо, что увидела Ваш рецепт. Забрала в избранное.   

30 Апрель, 2020 - 15:54 — ЕЛЕНА

Людмила, большое спасибо за

Людмила, большое спасибо за рецепт. Получилось вкусно. И отдельное спасибо за текст без орфографических ошибок. Это сейчас такая редкость.

8 Апрель, 2020 - 22:40 — Мария

Мой муж в прошлом шеф-повар,

Мой муж в прошлом шеф-повар, его удивить сложно. Особых ожиданий от данного рецепта у меня не было, предполагала, что будет, как у всех: в меру жестковато, но в целом терпимо. Приготовила. Попробовала сама. Удивилась. Затем покормила мужа. И вот его реакция была для меня показательной: "Надо же, какие нежные. Молодец!" А это не я молодец, это автор молодец. Большое спасибо за рецепт

25 Март, 2020 - 21:55 — Гость

Все готовлю по рецепту, как

Все готовлю по рецепту, как написано. Но про соль нигде не нашла фразу. Может не внимаельно прочитала. Думаю, что немного посолить надо.

25 Март, 2020 - 21:57 — Администрация сайта

В рецепте написано:

Администрация сайта

В рецепте написано: "Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите (у меня хмели-сунели)."

22 Март, 2020 - 17:20 — Гость

Муж принёс вместо сердечек, 

Муж принёс вместо сердечек,  желудки:)) делала впервые и , ура, вкусно, нежно .

Огромное спасибо за рецепт 

7 Декабрь, 2019 - 13:14 — Гость

Спасибо, получился вкусный

Спасибо, получился вкусный суп у меня)! 

18 Ноябрь, 2019 - 00:18 — ГостьТатьяна

Огромное,огромное спасибо за

Огромное,огромное спасибо за рецепт! Это восхитительно! Никогда не думалм,что желудочки можно приготовить так вкусно. Вы умничка.

18 Ноябрь, 2019 - 00:16 — ГостьТатьяна

Огромное,огромное спасибо за

Огромное,огромное спасибо за рецепт! Это восхитительно! Никогда не думалм,что желудочки можно приготовить так вкусно. Вы умничка.

25 Сентябрь, 2019 - 07:16 — Анастасия

Как же мне повезло обнаружить

Как же мне повезло обнаружить Ваш рецепт.  Ну  очень вкусно получилось. Хотя,  в отличие от мужа,  я не люблю желудочки,  но ела их с удовольствием 

28 Май, 2019 - 07:34 — Людмила

Если предварительно посыпать

Если предварительно посыпать желудки пищевой содой (можно на ночь), а потом промыть водой, вы получите нежнейшие, мягкие, даже при недлительной подготовке! Попробуйте, не пожалеете

7 Июнь, 2017 - 20:31 — Алена Кузнецова

Спасибо огромное за такой

Алена Кузнецова

Спасибо огромное за такой великолепный рецепт!!! Оказывается их можно приготовить очень вкусно, что я и сделала!

17 Июнь, 2017 - 16:55 — Людмила Третьякова

Спасибо за тёплые слова. Рада

Людмила Третьякова

Спасибо за тёплые слова. Рада что Вам понравилось! 

19 Февраль, 2017 - 20:59 — Наталья Шошина

Очень вкусные сердечки и

Наталья Шошина

Очень вкусные сердечки и мягкие, даже ребёнок ел с удовольствием. Спасибое большое за рецепт!

20 Февраль, 2017 - 08:42 — Людмила Третьякова

Я рада, что вам понравилось

Людмила Третьякова

Я рада, что вам понравилось !!!

6 Январь, 2017 - 20:24 — Инна К.

И я пришла сказать

Инна К.

И я пришла сказать СПАСИБО!!!

Очень вкусные и нежные получились, однозначно в копилочку

28 Январь, 2017 - 18:15 — Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось!

Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!! 

6 Декабрь, 2016 - 13:30 — ольга

Хочу восхититься Вашим

Хочу восхититься Вашим рецептом, ну очень вкусно получилось, готовила мужу, так он в полном восторге, спасибо Вам большое. Раньше не любила желудки, а оказывается я просто не умела их готовить. И по времени недолго, так как за плитой и не стоишь, все само варится.

26 Декабрь, 2016 - 11:14 — Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось!

Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!

1 Декабрь, 2016 - 15:11 — Гость

Спасибо за рецепт, получилось

Спасибо за рецепт, получилось очень вкусно

26 Декабрь, 2016 - 11:13 — Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось!

Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!

19 Ноябрь, 2016 - 19:58 — Юлия гость

Спасибо за чудо рецепт)

Спасибо за чудо рецепт) Сегодня приготовила желудки впервые и по вашему рецепту... Они божественно вкусные получились )

26 Декабрь, 2016 - 11:13 — Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось!

Людмила Третьякова

Я рада, что Вам понравилось! Спасибо!!!

13 Октябрь, 2016 - 10:27 — Олеся

А соль здесь не нужна?

А соль здесь не нужна? Скажите, пожалуйста

20 Октябрь, 2016 - 10:27 — Людмила Третьякова

Соль добавлять в конце

Людмила Третьякова

Соль добавлять в конце приготовления. В рецепте написано, посмотрите в приготовлении соуса.  (Добавляем соль, чёрный молотый перец и любую приправу, которую вы любите).

20 Сентябрь, 2016 - 19:37 — Юлия

Спасибо автору за простой, но

Спасибо автору за простой, но очень вкусный рецепт!!! 

20 Сентябрь, 2016 - 19:35 — Юлия

Спасибо автору за рецепт!

Спасибо автору за рецепт! Очень вкусно! 

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