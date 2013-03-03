Песочный пирог с яблоками и орехами очень вкусный, не приторно сладкий, с приятной хрустящей ореховой начинкой. Рекомендую приготовить его для домашнего чаепития.

Ингредиенты

Для приготовления песочного пирога с яблоками и орехами понадобится:

Для песочного теста:

200 г холодного сливочного масла;

100 г сахара;

2,5-3 стакана муки;

1 ст. л. разрыхлителя;

2 яйца:

щепотка соли.

Для начинки:

2-3 яблока;

1 стакан очищенных грецких орехов;

0,5 стакана коричневого сахара;

0,5 куриного яйца для смазывания пирога;

форма для выпечки диаметром 26 см.

Этапы приготовления