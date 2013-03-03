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Песочный пирог с яблоками и орехами

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Песочный пирог с яблоками и орехами

Песочный пирог с яблоками и орехами

Наталья Имшенецкая

Песочный пирог с яблоками и орехами очень вкусный, не приторно сладкий, с приятной хрустящей ореховой начинкой. Рекомендую приготовить его для домашнего чаепития.

Ингредиенты

Для приготовления песочного пирога с яблоками и орехами понадобится:
Для песочного теста:
200 г холодного сливочного масла;
100 г сахара;
2,5-3 стакана муки;
1 ст. л. разрыхлителя;
2 яйца:
щепотка соли.
Для начинки:
2-3 яблока;
1 стакан очищенных грецких орехов;
0,5 стакана коричневого сахара;
0,5 куриного яйца для смазывания пирога;
форма для выпечки диаметром 26 см.

Этапы приготовления

Ингредиенты для приготовления песочного теста

Муку смешать с разрыхлителем, солью и сахаром. Масло порезать кубиками.

Муку смешать с разрыхлителем, солью и сахаром. Масло порезать кубиками.

Смешать масло с мукой и сахаром до получения крошки.

Смешать масло с мукой и сахаром до получения крошки.

Добавить яйца и замесить мягкое тесто.

Добавить яйца и замесить мягкое тесто.

Переложить готовое песочное тесто в чистый полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 1 час.

Переложить готовое песочное тесто в чистый полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 1 час.

Приготовить ингредиенты для начинки песочного пирога с яблоками и орехами. Яблоки вымыть и натереть на крупной терке, орехи измельчить с помощью скалки.

Приготовить ингредиенты для начинки песочного пирога с яблоками и орехами. Яблоки вымыть и натереть на крупной терке, орехи измельчить с помощью скалки.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Тесто разделить на части, большую часть, равномерно распределить по форме, сделав бортики.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Тесто разделить на части, большую часть, равномерно распределить по форме, сделав бортики.

На тесто выложить слой натертых на крупной терке яблок.

На тесто выложить слой натертых на крупной терке яблок.

Присыпать сверху сахаром и орехами (3 столовые ложки орехов и 1 чайную ложку сахара оставить для посыпки пирога).

Присыпать сверху сахаром и орехами (3 столовые ложки орехов и 1 чайную ложку сахара оставить для посыпки пирога). Из оставшегося теста сделать жгутики и разложить их поверх начинки, закрепив по краям.

Из оставшегося теста сделать жгутики и разложить их поверх начинки, закрепив по краям.

Верх пирога немного смазать яйцом, посыпать оставшимися орехами и сахаром. Выпекать пирог с яблоками и орехами в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут до приятного золотистого цвета.

Верх пирога немного смазать яйцом, посыпать оставшимися орехами и сахаром. Выпекать пирог с яблоками и орехами в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут до приятного золотистого цвета. Вкусный песочный пирог с яблоками и орехами готов.

Песочный пирог с яблоками и орехами

Вкусный песочный пирог с яблоками и орехами готов.Приятного аппетита, радуйте своих близких!

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03.03.13 / 14.05.20 автор фото и рецепта: Наталья Имшенецкая

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(19 комментариев)

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Комментарии

19 Ноябрь, 2019 - 08:30 — Арина

Отличный пирог получился!

Отличный пирог получился! Внешне прям в точности , как на фото, и сам вкусняшка. Спасибо большое за рецепт! Всеми гостям понравился, просили рецепт :)

28 Октябрь, 2016 - 13:42 — Светлана В.

Пирог получился на УРА!!!

Пирог получился на УРА!!! Коллеги заценили и добавки просили

28 Октябрь, 2016 - 13:54 — Наталья Имшенецкая

Замечательно!

Наталья Имшенецкая

Замечательно!

18 Октябрь, 2015 - 09:26 — Галина Ваколюк

Спасибо за рецепт. Вчера были

Галина Ваколюк

Спасибо за рецепт. Вчера были гости, так приготовила этот пирог. Очень был вкусным, все спрашивали рецепт, только я отжала сок с яблок и начинка получилась немного суховата

18 Октябрь, 2015 - 20:47 — Наталья Имшенецкая

Пожалуйста, Галина! Очень

Наталья Имшенецкая

Пожалуйста, Галина! Очень приятно, что Ваши гости оценили пирог!

5 Январь, 2015 - 08:39 — жамика

Мне очень очень понравилось

Мне очень очень понравилось рецепт лёгкий и вкусный.думаю что мужу нравится

5 Январь, 2015 - 18:17 — Наталья Имшенецкая

Спасибо! Надеюсь, понравится

Наталья Имшенецкая

Спасибо! Надеюсь, понравится Вашему мужу!

5 Январь, 2015 - 08:33 — Гость

Мне тоже понравилось лёгко и

Мне тоже понравилось лёгко и вкусно.я рада 

5 Январь, 2015 - 18:17 — Наталья Имшенецкая

Спасибо! Пирог простой, но

Наталья Имшенецкая

Спасибо! Пирог простой, но вкусный!

1 Июль, 2014 - 15:26 — ГостьДима

Класс! Спасибо!!!

Класс! Спасибо!!!

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