Песочный пирог с яблоками и орехами очень вкусный, не приторно сладкий, с приятной хрустящей ореховой начинкой. Рекомендую приготовить его для домашнего чаепития.
Муку смешать с разрыхлителем, солью и сахаром. Масло порезать кубиками.
Смешать масло с мукой и сахаром до получения крошки.
Добавить яйца и замесить мягкое тесто.
Переложить готовое песочное тесто в чистый полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 1 час.
Приготовить ингредиенты для начинки песочного пирога с яблоками и орехами. Яблоки вымыть и натереть на крупной терке, орехи измельчить с помощью скалки.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Тесто разделить на части, большую часть, равномерно распределить по форме, сделав бортики.
На тесто выложить слой натертых на крупной терке яблок.
Присыпать сверху сахаром и орехами (3 столовые ложки орехов и 1 чайную ложку сахара оставить для посыпки пирога).
Из оставшегося теста сделать жгутики и разложить их поверх начинки, закрепив по краям.
Верх пирога немного смазать яйцом, посыпать оставшимися орехами и сахаром. Выпекать пирог с яблоками и орехами в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут до приятного золотистого цвета.
Вкусный песочный пирог с яблоками и орехами готов.
Отличный пирог получился!
Отличный пирог получился! Внешне прям в точности , как на фото, и сам вкусняшка. Спасибо большое за рецепт! Всеми гостям понравился, просили рецепт :)
Пирог получился на УРА!!!
Пирог получился на УРА!!! Коллеги заценили и добавки просили
Замечательно!
Замечательно!
Спасибо за рецепт. Вчера были
Спасибо за рецепт. Вчера были гости, так приготовила этот пирог. Очень был вкусным, все спрашивали рецепт, только я отжала сок с яблок и начинка получилась немного суховата
Пожалуйста, Галина! Очень
Пожалуйста, Галина! Очень приятно, что Ваши гости оценили пирог!
Мне очень очень понравилось
Мне очень очень понравилось рецепт лёгкий и вкусный.думаю что мужу нравится
Спасибо! Надеюсь, понравится
Спасибо! Надеюсь, понравится Вашему мужу!
Мне тоже понравилось лёгко и
Мне тоже понравилось лёгко и вкусно.я рада
Спасибо! Пирог простой, но
Спасибо! Пирог простой, но вкусный!
Класс! Спасибо!!!
Класс! Спасибо!!!