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Хрустящие маринованные огурцы с уксусом на зиму

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Хрустящие маринованные огурцы с уксусом на зиму
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Рецепт приготовления огурцов, маринованных с уксусом на зиму, я получила от своей мамы. Огурчики получаются хрустящими и очень вкусными. Не трудно догадаться почему такие огурцы так любимы мной - ведь это вкус моего детства. Буду рада поделиться с вами рецептом.

Ингредиенты

Для приготовления хрустящих маринованных огурцов с уксусом на зиму понадобится:
огурцы - 4 кг;
Для маринада (расчетом на 3 литра):
соль - 6 ст. л. (с горкой);
сахарный песок - 6 ст. л. (без горки);
уксус 9% - 150 мл;
листья смородины - 10-15 шт.;
укроп (у меня с зонтиком) - 150 г;
чеснок - 2 головки;
листья вишни - 10 шт.;
листья дуба (по  желанию) - 5 шт.;
листья хрена - 150 г.
Время приготовления: 2 ч

Калорийность, белки, жиры, углеводы

31ккал
Калорийность
Белки
14%
0.6 г
Жиры
0%
0 г
Углеводы
86%
3.8 г
20%
Гликемический индекс
Нутриенты и калорийность показаны:

Процесс приготовления

Шаг 1 из 8:

Огурцы хорошенько вымыть теплой водой.

Огурцы хорошенько вымыть теплой водой.

Шаг 2 из 8:

Банки простерилизовать, я обычно стерилизую в микроволновке. Чистые банки ставятся в микроволновку и на максимальной мощности держатся минут 5-7.

Банки простерилизовать, я обычно стерилизую в микроволновке. Чистые банки ставятся в микроволновку и на максимальной мощности держатся минут 5-7.

Шаг 3 из 8:

Горячей водой вымыть укроп, листья вишни, чёрной смородины, дуба и хрена. Очистить зубчики чеснока. Банки вынуть из микроволновки.

Горячей водой вымыть укроп, листья вишни, чёрной смородины, дуба и хрена. Очистить зубчики чеснока. Банки вынуть из микроволновки.

Шаг 4 из 8:

В каждую баночку положить по несколько листиков смородины, хрена, вишни, дуба, укроп и 2-3 зубчика чеснока.

В каждую баночку положить по несколько листиков смородины, хрена, вишни, дуба, укроп и 2-3 зубчика чеснока.

Шаг 5 из 8:

В банки с зеленью плотно уложить огурцы.

В банки с зеленью плотно уложить огурцы.

Шаг 6 из 8:

Каждый стерилизует огурцы своим способом! Я стерилизую просто: воду вскипятить и залить в банки с огурцами крутым кипятком, отставить их в сторону минут на 5-10, затем кипяток слить. 

Каждый стерилизует огурцы своим способом! Я стерилизую просто: воду вскипятить и залить в банки с огурцами крутым кипятком, отставить их в сторону минут на 5-10, затем кипяток слить. 

Шаг 7 из 8:

Приготовить маринад: 3 литра воды вскипятить, добавить туда соль, сахарный песок и уксус. Прокипятить минуты 2-3 до растворения сахара и соли, залить простерилизованные огурцы, закатать крышками и перевернуть банки крышками вниз. Закутать банки в одеяло и оставить до полного остывания. У меня получилось 7 литровых банок.

Приготовить маринад: 3 литра воды вскипятить, добавить туда соль, сахарный песок и уксус. Прокипятить минуты 2-3 до растворения сахара и соли, залить простерилизованные огурцы, закатать крышками и перевернуть банки крышками вниз. Закутать банки в одеяло и оставить до полного остывания. У меня получилось 7 литровых банок.

Шаг 8 из 8:

Такие огурцы у меня прекрасно хранятся в квартире. Мои любимые очень вкусные, хрустящие огурчики, маринованные с уксусом на зиму, готовы.

Такие огурцы у меня прекрасно хранятся в квартире. Мои любимые очень вкусные, хрустящие огурчики, маринованные с уксусом на зиму, готовы.

Приятного аппетита! Похрустим!

01.07.2019
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Комментарии

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20.07.2024 - 18:37
Большое спасибо за рецепт, делала по нему огурцы в прошлом году. Огурцы получились шикарные! Без лишней сладости, хрустящие, ароматные, ни одна банка не помутнела и не взорвалась. Теперь это и наш любимый рецепт!

https://rutxt.ru/node/8593

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