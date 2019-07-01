Хрустящие маринованные огурцы с уксусом на зиму

Рецепт приготовления огурцов, маринованных с уксусом на зиму, я получила от своей мамы. Огурчики получаются хрустящими и очень вкусными. Не трудно догадаться почему такие огурцы так любимы мной - ведь это вкус моего детства. Буду рада поделиться с вами рецептом.
Ингредиенты
Калорийность, белки, жиры, углеводы
Процесс приготовления
Шаг 1 из 8:
Огурцы хорошенько вымыть теплой водой.
Шаг 2 из 8:
Банки простерилизовать, я обычно стерилизую в микроволновке. Чистые банки ставятся в микроволновку и на максимальной мощности держатся минут 5-7.
Шаг 3 из 8:
Горячей водой вымыть укроп, листья вишни, чёрной смородины, дуба и хрена. Очистить зубчики чеснока. Банки вынуть из микроволновки.
Шаг 4 из 8:
В каждую баночку положить по несколько листиков смородины, хрена, вишни, дуба, укроп и 2-3 зубчика чеснока.
Шаг 5 из 8:
В банки с зеленью плотно уложить огурцы.
Шаг 6 из 8:
Каждый стерилизует огурцы своим способом! Я стерилизую просто: воду вскипятить и залить в банки с огурцами крутым кипятком, отставить их в сторону минут на 5-10, затем кипяток слить.
Шаг 7 из 8:
Приготовить маринад: 3 литра воды вскипятить, добавить туда соль, сахарный песок и уксус. Прокипятить минуты 2-3 до растворения сахара и соли, залить простерилизованные огурцы, закатать крышками и перевернуть банки крышками вниз. Закутать банки в одеяло и оставить до полного остывания. У меня получилось 7 литровых банок.
Шаг 8 из 8:
Такие огурцы у меня прекрасно хранятся в квартире. Мои любимые очень вкусные, хрустящие огурчики, маринованные с уксусом на зиму, готовы.
Приятного аппетита! Похрустим!