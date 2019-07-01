Хрустящие маринованные огурцы с уксусом на зиму

Рецепт приготовления огурцов, маринованных с уксусом на зиму, я получила от своей мамы. Огурчики получаются хрустящими и очень вкусными. Не трудно догадаться почему такие огурцы так любимы мной - ведь это вкус моего детства. Буду рада поделиться с вами рецептом.

укроп (у меня с зонтиком) - 150 г;

Для приготовления хрустящих маринованных огурцов с уксусом на зиму понадобится:

Шаг 1 из 8:

Огурцы хорошенько вымыть теплой водой.

Шаг 2 из 8:

Банки простерилизовать, я обычно стерилизую в микроволновке. Чистые банки ставятся в микроволновку и на максимальной мощности держатся минут 5-7.

Шаг 3 из 8:

Горячей водой вымыть укроп, листья вишни, чёрной смородины, дуба и хрена. Очистить зубчики чеснока. Банки вынуть из микроволновки.

Шаг 4 из 8:

В каждую баночку положить по несколько листиков смородины, хрена, вишни, дуба, укроп и 2-3 зубчика чеснока.

Шаг 5 из 8:

В банки с зеленью плотно уложить огурцы.

Шаг 6 из 8:

Каждый стерилизует огурцы своим способом! Я стерилизую просто: воду вскипятить и залить в банки с огурцами крутым кипятком, отставить их в сторону минут на 5-10, затем кипяток слить.

Шаг 7 из 8:

Приготовить маринад: 3 литра воды вскипятить, добавить туда соль, сахарный песок и уксус. Прокипятить минуты 2-3 до растворения сахара и соли, залить простерилизованные огурцы, закатать крышками и перевернуть банки крышками вниз. Закутать банки в одеяло и оставить до полного остывания. У меня получилось 7 литровых банок.

Шаг 8 из 8:

Такие огурцы у меня прекрасно хранятся в квартире. Мои любимые очень вкусные, хрустящие огурчики, маринованные с уксусом на зиму, готовы.

Приятного аппетита! Похрустим!