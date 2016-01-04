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Шарлотка в хлебопечке

Шарлотка в хлебопечке

Недавно попробовала приготовить шарлотку с яблоками в хлебопечке. Не поверите, это не только просто, но и безумно вкусно. Времени на приготовление шарлотки в хлебопечке уходит минимум, а результат превосходит все ожидания. Путём трёхдневного повторения, вывела для себя лучшее время выпечки и некоторые коррективы в рецепте. С удовольствием делюсь рецептом, пробуйте и наслаждайтесь вкусной, румяной и ароматной шарлоткой.

Ингредиенты

Для приготовления шарлотки в хлебопечке нам потребуется:
яблоки - 5 шт.;
яйцо - 4 шт.;
мука пшеничная - 230 г;
сахар - 200 г;
сгущенное молоко - 30 мл;
разрыхлитель - 12 г;
сахар ванильный - 12 г.

Процесс приготовления

Подготовить продукты для приготовления теста.

Подготовить продукты для приготовления теста. Яблоки вымыть и удалить семена. Кожуру снимать не нужно. Нарезать яблоки на небольшие кусочки.

Яблоки вымыть и удалить семена. Кожуру снимать не нужно. Нарезать яблоки на небольшие кусочки. Яблочки лучше нарезать в первую очередь, так как тесто готовится за считанные минуты и, чтобы оно не осело, яблоки должны быть готовы.

Яблочки лучше нарезать в первую очередь, так как тесто готовится за считанные минуты и, чтобы оно не осело, яблоки должны быть готовы. Яйца вбить в глубокую миску. 

Яйца вбить в глубокую миску. Слегка взбить яйца до пышного состояния.

Слегка взбить яйца до пышного состояния. Затем всыпать сахар, ванильный сахар и влить сгущёнку. Взбивать массу на высокой скорости в течение 5 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объёме.

Затем всыпать сахар, ванильный сахар и влить сгущёнку. Взбивать массу на высокой скорости в течение 5 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объёме. Всыпать в яичную массу просеянную муку и разрыхлитель. На низкой скорости миксера перемешать муку с яичной массой до однородного состояния.

Всыпать в яичную массу просеянную муку и разрыхлитель. На низкой скорости миксера перемешать муку с яичной массой до однородного состояния. Затем добавить в тесто яблоки и тщательно перемешать лопаткой.

Затем добавить в тесто яблоки и тщательно перемешать лопаткой. Яблоки должны полностью искупаться в тесте. Тесто получится вязкое, но однородное.

Яблоки должны полностью искупаться в тесте. Тесто получится вязкое, но однородное. Ведёрко хлебопечки присыпать мукой и убрать лопатку для замеса.

Ведёрко хлебопечки присыпать мукой и убрать лопатку для замеса. Выложить тесто с яблоками в ведёрко и поставить в хлебопечь. Выставить режим "Выпечка", время на таймере - 80 минут. 

Выложить тесто с яблоками в ведёрко и поставить в хлебопечь. Выставить режим "Выпечка", время на таймере - 80 минут. За это время шарлотка будет готова, покроется золотистой корочкой. Не торопитесь её извлекать из хлебопечки, дайте пирогу остыть в форме минимум 1 час.

За это время шарлотка будет готова, покроется золотистой корочкой. Не торопитесь её извлекать из хлебопечки, дайте пирогу остыть в форме минимум 1 час. Затем аккуратно извлеките шарлотку из ведёрка хлебопечки. Вот такая красота получилась на разрезе. Вкус шарлотки из хлебопечки не уступает традиционной шарлотке, испеченной в духовке. 

Затем аккуратно извлеките шарлотку из ведёрка хлебопечки. Вот такая красота получилась на разрезе. Вкус шарлотки из хлебопечки не уступает традиционной шарлотке, испеченной в духовке. Результат выпечки шарлотки в хлебопечке такой: быстро, вкусно и красиво!

Результат выпечки шарлотки в хлебопечке такой: быстро, вкусно и красиво! Приятного чаепития!

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