Шарлотка в хлебопечке

Недавно попробовала приготовить шарлотку с яблоками в хлебопечке. Не поверите, это не только просто, но и безумно вкусно. Времени на приготовление шарлотки в хлебопечке уходит минимум, а результат превосходит все ожидания. Путём трёхдневного повторения, вывела для себя лучшее время выпечки и некоторые коррективы в рецепте. С удовольствием делюсь рецептом, пробуйте и наслаждайтесь вкусной, румяной и ароматной шарлоткой.
Ингредиенты
Процесс приготовления
Подготовить продукты для приготовления теста.
Яблоки вымыть и удалить семена. Кожуру снимать не нужно. Нарезать яблоки на небольшие кусочки.
Яблочки лучше нарезать в первую очередь, так как тесто готовится за считанные минуты и, чтобы оно не осело, яблоки должны быть готовы.
Слегка взбить яйца до пышного состояния.
Затем всыпать сахар, ванильный сахар и влить сгущёнку. Взбивать массу на высокой скорости в течение 5 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объёме.
Всыпать в яичную массу просеянную муку и разрыхлитель. На низкой скорости миксера перемешать муку с яичной массой до однородного состояния.
Затем добавить в тесто яблоки и тщательно перемешать лопаткой.
Яблоки должны полностью искупаться в тесте. Тесто получится вязкое, но однородное.
Ведёрко хлебопечки присыпать мукой и убрать лопатку для замеса.
Выложить тесто с яблоками в ведёрко и поставить в хлебопечь. Выставить режим "Выпечка", время на таймере - 80 минут.
За это время шарлотка будет готова, покроется золотистой корочкой. Не торопитесь её извлекать из хлебопечки, дайте пирогу остыть в форме минимум 1 час.
Затем аккуратно извлеките шарлотку из ведёрка хлебопечки. Вот такая красота получилась на разрезе. Вкус шарлотки из хлебопечки не уступает традиционной шарлотке, испеченной в духовке.
Результат выпечки шарлотки в хлебопечке такой: быстро, вкусно и красиво!
Рецепт - Супер, рекомендую
Ответ на Рецепт - Супер, рекомендую от Владимир
Да, быстро и очень вкусно)