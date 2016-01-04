Шарлотка в хлебопечке

Недавно попробовала приготовить шарлотку с яблоками в хлебопечке. Не поверите, это не только просто, но и безумно вкусно. Времени на приготовление шарлотки в хлебопечке уходит минимум, а результат превосходит все ожидания. Путём трёхдневного повторения, вывела для себя лучшее время выпечки и некоторые коррективы в рецепте. С удовольствием делюсь рецептом, пробуйте и наслаждайтесь вкусной, румяной и ароматной шарлоткой.

Для приготовления шарлотки в хлебопечке нам потребуется:

Подготовить продукты для приготовления теста.

Яблоки вымыть и удалить семена. Кожуру снимать не нужно. Нарезать яблоки на небольшие кусочки.

Яблочки лучше нарезать в первую очередь, так как тесто готовится за считанные минуты и, чтобы оно не осело, яблоки должны быть готовы.

Яйца вбить в глубокую миску.

Слегка взбить яйца до пышного состояния.

Затем всыпать сахар, ванильный сахар и влить сгущёнку. Взбивать массу на высокой скорости в течение 5 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объёме.

Всыпать в яичную массу просеянную муку и разрыхлитель. На низкой скорости миксера перемешать муку с яичной массой до однородного состояния.

Затем добавить в тесто яблоки и тщательно перемешать лопаткой.

Яблоки должны полностью искупаться в тесте. Тесто получится вязкое, но однородное.

Ведёрко хлебопечки присыпать мукой и убрать лопатку для замеса.

Выложить тесто с яблоками в ведёрко и поставить в хлебопечь. Выставить режим "Выпечка", время на таймере - 80 минут.

За это время шарлотка будет готова, покроется золотистой корочкой. Не торопитесь её извлекать из хлебопечки, дайте пирогу остыть в форме минимум 1 час.

Затем аккуратно извлеките шарлотку из ведёрка хлебопечки. Вот такая красота получилась на разрезе. Вкус шарлотки из хлебопечки не уступает традиционной шарлотке, испеченной в духовке.

Результат выпечки шарлотки в хлебопечке такой: быстро, вкусно и красиво!

Приятного чаепития!