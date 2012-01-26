Котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями

Недавно я открыла для себя способ приготовления котлет из куриного фарша с овсяными хлопьями. Котлетки получаются мягкими и сочными. Овсяные хлопья удачно сочетаются с куриным мясом, придавая блюду замечательный вкус.

Ингредиенты

Для приготовления куриных котлет Вам понадобится:

фарш куриный - 500 г;

яйцо - 1 шт.;

овсяные хлопья быстрого приготовления - 0,5 стакана;

молоко (или вода) - 0,5 стакана;

лук репчатый - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

паприка;

черный молотый перец;

соль;

растительное масло для жарки.

Этапы приготовления