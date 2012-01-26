Котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями

Недавно я открыла для себя способ приготовления котлет из куриного фарша с овсяными хлопьями. Котлетки получаются мягкими и сочными. Овсяные хлопья удачно сочетаются с куриным мясом, придавая блюду замечательный вкус.
Яйцо смешать с молоком, залить этой смесью овсяные хлопья и оставить на пол часа.
Лук мелко порезать, чеснок измельчить, добавить в куриный фарш и перемешать.
Добавить в фарш набухшие овсяные хлопья, соль, перец, паприку.
Тщательно вымесить фарш.
В сковороде разогреть масло, ложкой выкладывать котлеты из куриного фарша. Обжарить котлетки с двух сторон на сильном огне, уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести котлеты до готовности.
Аппетитные, сочные куриные котлетки готовы.
Приятного аппетита! Радуйте своих близких!
Очень хороший рецепт,
Очень хороший рецепт, реально, очень вкусно получается. Воздушные и диетические.
Спасибо за рецепт. Желаю всем
Спасибо за рецепт. Желаю всем отличного настроения!
Спасибо за пожелание! И вам!
Спасибо за пожелание! И вам!
Очень вкусные котлетки!
Очень вкусные котлетки! Готовлю уже не первый раз, но никто еще не угадал, что в ингредиентах есть овсяные хлопья. Хочу попробовать, вместо овсяных, добавить кукурузные хлопья. Никто еще не пробовал с кукурузными?
Спасибо, Наталья, за вкусный рецепт!
Пожалуйста, Светлана!
Пожалуйста, Светлана!
Наташ, рецепт супер!
Наташ, рецепт супер!
Наташа, спасибо! В последнее
Наташа, спасибо! В последнее время мне больше нравится замачивать хлопья в воде.
Здравствуйте. Котлетки
Здравствуйте. Котлетки получились вкусными, можно даже есть без хлеба.
Спасибо за рецепт. Очень
Спасибо за рецепт. Очень нежные, сочные))) Классный рецепт!!!
Пожалуйста!
Пожалуйста!