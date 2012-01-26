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Котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями

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Котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями

Котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями

Наталья Имшенецкая

Недавно я открыла для себя способ приготовления котлет из куриного фарша с овсяными хлопьями. Котлетки получаются мягкими и сочными. Овсяные хлопья удачно сочетаются с куриным мясом, придавая блюду замечательный вкус. 

Ингредиенты

Для приготовления куриных котлет Вам понадобится:
фарш куриный - 500 г;
яйцо - 1 шт.;
овсяные хлопья быстрого приготовления - 0,5 стакана;
молоко (или вода) - 0,5 стакана;
лук репчатый - 1 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
паприка;
черный молотый перец;
соль;
растительное масло для жарки.

Этапы приготовления

Яйцо смешать с молоком, залить этой смесью овсяные хлопья и оставить на пол часа.

Яйцо смешать с молоком, залить этой смесью овсяные хлопья и оставить на пол часа.

Лук мелко порезать, чеснок измельчить, добавить в куриный фарш и перемешать.

Лук мелко порезать, чеснок измельчить, добавить в куриный фарш и перемешать.

Добавить в фарш набухшие овсяные хлопья, соль, перец, паприку.

Добавить в фарш набухшие овсяные хлопья, соль, перец, паприку.

Тщательно вымесить фарш.

Тщательно вымесить фарш.

В сковороде разогреть масло, ложкой выкладывать котлеты из куриного фарша. Обжарить котлетки с двух сторон на сильном огне, уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести котлеты до готовности.

В сковороде разогреть масло, ложкой выкладывать котлеты из куриного фарша. Обжарить котлетки с двух сторон на сильном огне, уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести котлеты до готовности.

Аппетитные, сочные куриные котлетки готовы.

Котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями

Приятного аппетита! Радуйте своих близких!

4.882355
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26.01.12 / 07.03.18 автор фото и рецепта: Наталья Имшенецкая

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Комментарии

28 Ноябрь, 2016 - 00:27 — Гость

Очень хороший рецепт,

Очень хороший рецепт, реально, очень вкусно получается. Воздушные и диетические.

12 Ноябрь, 2016 - 12:04 — Гость

Спасибо за рецепт. Желаю всем

Спасибо за рецепт. Желаю всем отличного настроения!

12 Ноябрь, 2016 - 13:50 — Наталья Имшенецкая

Спасибо за пожелание! И вам!

Наталья Имшенецкая

Спасибо за пожелание! И вам!

9 Ноябрь, 2016 - 18:26 — Светлана

Очень вкусные котлетки!

Очень вкусные котлетки! Готовлю уже не первый раз, но никто еще не угадал, что в ингредиентах есть овсяные хлопья.  Хочу попробовать, вместо овсяных, добавить кукурузные хлопья. Никто еще не пробовал с кукурузными?

Спасибо, Наталья, за вкусный рецепт!

9 Ноябрь, 2016 - 20:04 — Наталья Имшенецкая

Пожалуйста, Светлана!

Наталья Имшенецкая

Пожалуйста, Светлана!

1 Сентябрь, 2016 - 22:57 — Наталья Горелова

Наташ, рецепт супер!

Наталья Горелова

Наташ, рецепт супер!

1 Сентябрь, 2016 - 23:00 — Наталья Имшенецкая

Наташа, спасибо! В последнее

Наталья Имшенецкая

Наташа, спасибо! В последнее время мне больше нравится замачивать хлопья в воде.

22 Май, 2016 - 13:42 — Елена

Здравствуйте. Котлетки

Здравствуйте. Котлетки получились вкусными, можно даже есть без хлеба.

11 Май, 2016 - 18:00 — Надежда

Спасибо за рецепт. Очень

Спасибо за рецепт. Очень нежные, сочные))) Классный рецепт!!!

11 Май, 2016 - 19:18 — Наталья Имшенецкая

Пожалуйста!

Наталья Имшенецкая

Пожалуйста!

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