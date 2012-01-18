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Медовик с черносливом

4.91 22
Медовик с черносливом

Медовик с черносливом

bonita

Рецептов торта "Медовик" огромное множество. Я уже рассказывала о том, как приготовить "Медовый торт со сгущенкой". Теперь я предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления вкусного лакомства "Медовик с черносливом". Количество чернослива можно варьировать в зависимости от ваших вкусовых пристрастий. Если чернослив убрать полностью, то мы получим классический "Медовик".

Ингредиенты

Для приготовления "Медовика с черносливом" нам понадобится:
Для коржей:
2,5-3 стакана муки;
1 стакан сахара; 
60 г сливочного масла;
3 яйца;
2 ст. л. меда;
2 ст. л. водки;
2 ч. л. соды.
Для крема:
800 г сметаны;
200 г чернослива;
1 стакан сахара.

Этапы приготовления

Предварительно замачиваем чернослив в кипятке на 30 минут. Нарезаем средними кусочками.

На водяной бане размешиваем последовательно, строго в определенном порядке: сливочное масло.

На водяной бане растапливаем сливочное масло.

Затем добавляем сахар, затем мед, водку и яйца. Интенсивно помешиваем, чтобы наша масса не сварилась. Добавляем соду (уксусом не гасить!).

Затем добавляем сахар, затем мед, водку и яйца. Интенсивно помешиваем, чтобы наша масса не сварилась. Добавляем соду (уксусом не гасить!).

Снимаем с водяной бани и, добавляя постепенно муку, замешиваем тесто. 

Снимаем с водяной бани и, добавляя постепенно муку, замешиваем тесто.

Делим тесто для медовика на 8-9 частей. 

Делим тесто для медовика на 8-9 частей.

Каждую часть раскатываем тонким коржом и выпекаем в духовке с двух сторон. Коржи пекутся быстро! 

Каждую часть раскатываем тонким коржом и выпекаем в духовке с двух сторон. Коржи пекутся быстро!

Обрезаем коржи по шаблону. У меня была крышка от кастрюли. 

Обрезаем коржи по шаблону. У меня была крышка от кастрюли.

Готовим крем для медовика с черносливом

Взбиваем сметану с сахаром.  

Взбиваем сметану с сахаром.

Смазываем каждый корж кремом. Чернослив добавляем в торт через корж.

Смазываем каждый корж кремом. Чернослив добавляем через корж.

Посыпаем медовик крошкой, оставшейся после обрезания коржей по шаблону. В моем случае обрезков было мало, я измельчила один корж для посыпки. 

Посыпаем медовик с черносливом крошкой, оставшейся после обрезания коржей по шаблону.Разрезаем торт и подаем к столу. 

Медовик с черносливомПриятного аппетита! 

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18.01.12 / 04.02.18 автор фото и рецепта: bonita

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Комментарии

2 Март, 2016 - 19:57 — Гость

Подскажите, сметана для крема

Подскажите, сметана для крема какой жирности?

3 Март, 2016 - 00:15 — bonita

Я покупаю фермерскую. В

bonita

Я покупаю фермерскую. В магазине берите самую жирную.

2 Февраль, 2016 - 13:03 — Гость

При какой температуре

При какой температуре выпекаются коржи?

2 Февраль, 2016 - 17:19 — bonita

180-200 градусов

bonita

180-200 градусов

16 Август, 2015 - 05:45 — Елена

Необыкновенно вкусный тортик!

Необыкновенно вкусный тортик! Прям тает во рту! Спасибо большое за рецепт!

17 Август, 2015 - 11:06 — bonita

Пожалуйста.

bonita

Пожалуйста.

30 Декабрь, 2013 - 21:51 — Гость

Очень вкусно получается, но я

Очень вкусно получается, но я добавляю только 1 ч.л. соды, черносливом перемазываю все коржи и делаю 7 коржей, так вкуснее.

28 Январь, 2012 - 15:01 — ekaterina

А сахару сколько в тесто?

ekaterina

А сахару сколько в тесто? Стакан???

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