Рецептов торта "Медовик" огромное множество. Я уже рассказывала о том, как приготовить "Медовый торт со сгущенкой". Теперь я предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления вкусного лакомства "Медовик с черносливом". Количество чернослива можно варьировать в зависимости от ваших вкусовых пристрастий. Если чернослив убрать полностью, то мы получим классический "Медовик".

Ингредиенты

Для приготовления "Медовика с черносливом" нам понадобится:

Для коржей:

2,5-3 стакана муки;

1 стакан сахара;

60 г сливочного масла;

3 яйца;

2 ст. л. меда;

2 ст. л. водки;

2 ч. л. соды.

Для крема:

800 г сметаны;

200 г чернослива;

1 стакан сахара.

Этапы приготовления