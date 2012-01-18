Рецептов торта "Медовик" огромное множество. Я уже рассказывала о том, как приготовить "Медовый торт со сгущенкой". Теперь я предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления вкусного лакомства "Медовик с черносливом". Количество чернослива можно варьировать в зависимости от ваших вкусовых пристрастий. Если чернослив убрать полностью, то мы получим классический "Медовик".
Предварительно замачиваем чернослив в кипятке на 30 минут. Нарезаем средними кусочками.
На водяной бане размешиваем последовательно, строго в определенном порядке: сливочное масло.
Затем добавляем сахар, затем мед, водку и яйца. Интенсивно помешиваем, чтобы наша масса не сварилась. Добавляем соду (уксусом не гасить!).
Снимаем с водяной бани и, добавляя постепенно муку, замешиваем тесто.
Делим тесто для медовика на 8-9 частей.
Каждую часть раскатываем тонким коржом и выпекаем в духовке с двух сторон. Коржи пекутся быстро!
Обрезаем коржи по шаблону. У меня была крышка от кастрюли.
Готовим крем для медовика с черносливом
Взбиваем сметану с сахаром.
Смазываем каждый корж кремом. Чернослив добавляем в торт через корж.
Посыпаем медовик крошкой, оставшейся после обрезания коржей по шаблону. В моем случае обрезков было мало, я измельчила один корж для посыпки.
Разрезаем торт и подаем к столу.
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Подскажите, сметана для крема
Подскажите, сметана для крема какой жирности?
Я покупаю фермерскую. В
Я покупаю фермерскую. В магазине берите самую жирную.
При какой температуре
При какой температуре выпекаются коржи?
180-200 градусов
180-200 градусов
Необыкновенно вкусный тортик!
Необыкновенно вкусный тортик! Прям тает во рту! Спасибо большое за рецепт!
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Очень вкусно получается, но я
Очень вкусно получается, но я добавляю только 1 ч.л. соды, черносливом перемазываю все коржи и делаю 7 коржей, так вкуснее.
А сахару сколько в тесто?
А сахару сколько в тесто? Стакан???