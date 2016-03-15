Рецепт свинины с чечевицей

Очень люблю чечевицу, готовлю её с мясом и без, с добавлением разных овощей, грибов и т.д. Сегодня хочу поделиться рецептом свинины с чечевицей. Получается вкусное блюдо, которым можно накормить всю семью, а добавление овощей делает его просто изумительным. Овощи можно подбирать по сезону. В этот раз решила добавить ещё и шампиньоны. Вкус блюда получился ещё более насыщенным. Попробуйте, уверена, сочетание мяса и чечевицы понравится многим.
Чечевицу промыть, залить холодной водой на 30 минут. Затем воду слить, она нам больше не понадобится. Свинину вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Обжарить на растительном масле, помешивая, в течение 5-7 минут.
Огонь должен быть больше среднего, чтобы мясо покрылось красивой золотистой корочкой.
Затем огонь уменьшить, свинину посолить, поперчить, добавить нарезанные лук и морковь и, помешивая, жарить 2-3 минуты.
Шампиньоны почистить, помыть, нарезать ломтиками и добавить в сковороду. Готовить 5 минут, периодически помешивая.
Добавить нарезанный полосками перец.
Промытую чечевицу добавить к свинине, овощам и грибам.
Залить 1,5 стаканами горячей воды, добавить соль, перец по вкусу и лавровый лист. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и готовить 20-25 минут.
Когда чечевица будет готова, снять с огня и добавить нарезанную зелень.
Свинина с чечевицей, приготовленная по этому рецепту, - прекрасное блюдо, а овощи делают более ярким и вкус, и цвет.