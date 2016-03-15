Рецепт свинины с чечевицей

Очень люблю чечевицу, готовлю её с мясом и без, с добавлением разных овощей, грибов и т.д. Сегодня хочу поделиться рецептом свинины с чечевицей. Получается вкусное блюдо, которым можно накормить всю семью, а добавление овощей делает его просто изумительным. Овощи можно подбирать по сезону. В этот раз решила добавить ещё и шампиньоны. Вкус блюда получился ещё более насыщенным. Попробуйте, уверена, сочетание мяса и чечевицы понравится многим.

Для приготовления свинины с чечевицей потребуется:

свинина - 350 г;

лук репчатый - 1 шт.;

перец сладкий - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

чечевица - 1 стакан;

вода - 1,5 стакана;

соль, чёрный молотый перец - по вкусу;

лавровый лист - 2 шт.;

грибы (у меня шампиньоны) - 100 г;

зелень укропа - пучок;

растительное масло - 1-2 ст. л.

Чечевицу промыть, залить холодной водой на 30 минут. Затем воду слить, она нам больше не понадобится. Свинину вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Обжарить на растительном масле, помешивая, в течение 5-7 минут.

Огонь должен быть больше среднего, чтобы мясо покрылось красивой золотистой корочкой.

Затем огонь уменьшить, свинину посолить, поперчить, добавить нарезанные лук и морковь и, помешивая, жарить 2-3 минуты.

Шампиньоны почистить, помыть, нарезать ломтиками и добавить в сковороду. Готовить 5 минут, периодически помешивая.

Добавить нарезанный полосками перец.

Промытую чечевицу добавить к свинине, овощам и грибам.

Залить 1,5 стаканами горячей воды, добавить соль, перец по вкусу и лавровый лист. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и готовить 20-25 минут.

Когда чечевица будет готова, снять с огня и добавить нарезанную зелень.

Свинина с чечевицей, приготовленная по этому рецепту, - прекрасное блюдо, а овощи делают более ярким и вкус, и цвет.

Приятного аппетита!