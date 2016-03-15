На главную | | |
Все рецепты » Мясо, птица » Жареное и тушеное мясо

Рецепт свинины с чечевицей

5 1
Рецепт свинины с чечевицей

Рецепт свинины с чечевицей

Инна Кондрашова

Очень люблю чечевицу, готовлю её с мясом и без, с добавлением разных овощей, грибов и т.д. Сегодня хочу поделиться рецептом свинины с чечевицей. Получается вкусное блюдо, которым можно накормить всю семью, а добавление овощей делает его просто изумительным. Овощи можно подбирать по сезону. В этот раз решила добавить ещё и шампиньоны. Вкус блюда получился ещё более насыщенным. Попробуйте, уверена, сочетание мяса и чечевицы понравится многим.

Ингредиенты

Для приготовления свинины с чечевицей потребуется:
свинина - 350 г;
лук репчатый - 1 шт.;
перец сладкий - 1 шт.;
морковь - 1 шт.;
чечевица - 1 стакан;
вода - 1,5 стакана;
соль, чёрный молотый перец - по вкусу;
лавровый лист - 2 шт.;
грибы (у меня шампиньоны) - 100 г;
зелень укропа - пучок;
растительное масло - 1-2 ст. л.

Этапы приготовления

Ингредиенты для приготовления свинины с чечевицейЧечевицу промыть, залить холодной водой на 30 минут. Затем воду слить, она нам больше не понадобится. Свинину вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Обжарить на растительном масле, помешивая, в течение 5-7 минут. 

Чечевицу промыть, залить холодной водой на 30 минут. Затем воду слить, она нам больше не понадобится. Свинину вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Обжарить на растительном масле, помешивая, в течение 5-7 минут. 

Огонь должен быть больше среднего, чтобы мясо покрылось красивой золотистой корочкой. 

Огонь должен быть больше среднего, чтобы мясо покрылось красивой золотистой корочкой.  Затем огонь уменьшить, свинину посолить, поперчить, добавить нарезанные лук и морковь и, помешивая, жарить 2-3 минуты.

Затем огонь уменьшить, свинину посолить, поперчить, добавить нарезанные лук и морковь и, помешивая, жарить 2-3 минуты. Шампиньоны почистить, помыть, нарезать ломтиками и добавить в сковороду. Готовить 5 минут, периодически помешивая. 

Шампиньоны почистить, помыть, нарезать ломтиками и добавить в сковороду. Готовить 5 минут, периодически помешивая.  Добавить нарезанный полосками перец. 

Добавить нарезанный полосками перец. 

Промытую чечевицу добавить к свинине, овощам и грибам.

Промытую чечевицу добавить к свинине, овощам и грибам.

Залить 1,5 стаканами горячей воды, добавить соль, перец по вкусу и лавровый лист. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и готовить 20-25 минут.

Залить 1,5 стаканами горячей воды, добавить соль, перец по вкусу и лавровый лист. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить огонь и готовить 20-25 минут.

Когда чечевица будет готова, снять с огня и добавить нарезанную зелень. 

Когда чечевица будет готова, снять с огня и добавить нарезанную зелень.  Свинина с чечевицей, приготовленная по этому рецепту, - прекрасное блюдо, а овощи делают более ярким и вкус, и цвет. 

Свинина с чечевицей, приготовленная по этому рецепту, - прекрасное блюдо, а овощи делают более ярким и вкус, и цвет.  Приятного аппетита!

5
Ваша оценка: Пусто Средняя: 5 (1 голос)
15.03.16 / 13.08.20 автор фото и рецепта: Инна Кондрашова

Пока нет комментариев к этому рецепту

Добавить первый комментарий!

Похожие рецепты

Смотрите еще в разделе "Жареное и тушеное мясо":

Смотрите еще в разделе "Блюда из свинины":

Смотрите еще в разделе "Блюда из чечевицы":

Добавить комментарий
Вкусные рецепты с фото ©2021 RUtxt.ru
Условия использования материалов сайта

Наверх

 