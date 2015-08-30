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Рецепт ленивых голубцов на сковороде

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Рецепт ленивых голубцов на сковороде

Рецепт ленивых голубцов на сковороде

Ольга Романова

У каждой хозяйки есть рецепт приготовления ленивых голубцов. Готовить их гораздо проще и быстрее, чем классические голубцы - не нужно возиться с капустными листьями. Сегодня решила приготовить ленивые голубцы на сковороде. Очень вкусно получилось, а со сметаной - просто объедение.

Ингредиенты

Для приготовления ленивых голубцов на сковороде понадобится:
фарш домашний - 300 г;
рис - 100 г;
капуста белокочанная - 250 г;
вода - 100 мл;
сметана - 3 ст. л.;
томатная паста - 1 ст. л.
морковь - 1 шт.;
репчатый лук - 1 шт.;
соль и специи - по вкусу;
растительное масло для жарки;
зелень для подачи.

Этапы приготовления

Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на крупной тёрке. Лук и морковь и обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла, иногда помешивая, до лёгкого румянца.

Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на крупной тёрке. Лук и морковь и обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла, иногда помешивая, до лёгкого румянца. Добавить фарш и обжаривать с луком и морковью, помешивая, до готовности, минут 10-15.

Добавить фарш и обжаривать с луком и морковью, помешивая, до готовности, минут 10-15.Капусту нарезать на небольшие кубики и добавить к фаршу с луком и морковью. Обжарить минут 15, помешивая.

Капусту нарезать на небольшие кубики и добавить к фаршу с луком и морковью. Обжарить минут 15, помешивая.Рис промыть и добавить на сковороду к капусте с фаршем. Залить 100 мл воды.

Рис промыть и добавить на сковороду к капусте с фаршем. Залить 100 мл воды.

Следом добавить сметану и томатную пасту, соль и специи, хорошо перемешать.

Следом добавить сметану и томатную пасту, соль и специи, хорошо перемешать. Довести до кипения, огонь уменьшить, накрыть сковороду крышкой и тушить ленивые голубцы на очень маленьком огне минут 40 и более.

Довести до кипения, огонь уменьшить, накрыть сковороду крышкой и тушить ленивые голубцы на очень маленьком огне минут 40 и более. Аппетитные, вкусные ленивые голубцы, приготовленные на сковороде, подать со сметаной и зеленью.

Аппетитные, вкусные ленивые голубцы, приготовленные на сковороде, подать со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

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30.08.15 / 10.07.20 автор фото и рецепта: Ольга Романова

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(4 комментария)

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Комментарии

15 Май, 2020 - 08:14 — Гость

100 гр воды не будет мало для

100 гр воды не будет мало для сырого риса?

21 Май, 2020 - 22:17 — Гость

Мне было мало , хотя я брала

Мне было мало , хотя я брала на пропорцию риса 1/2 , т.е больше 100мл 

15 Июнь, 2016 - 06:04 — Ирина Петрова

Большое спасибо! Моей семье

Ирина Петрова

Большое спасибо! Моей семье очень нравится!

5 Ноябрь, 2015 - 23:35 — Елена Сарычева

Классный рецепт! Готовлю

Елена Сарычева

Классный рецепт! Готовлю похожий. Попробую и Ваш. Вам - пятерка

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