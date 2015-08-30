Рецепт ленивых голубцов на сковороде

У каждой хозяйки есть рецепт приготовления ленивых голубцов. Готовить их гораздо проще и быстрее, чем классические голубцы - не нужно возиться с капустными листьями. Сегодня решила приготовить ленивые голубцы на сковороде. Очень вкусно получилось, а со сметаной - просто объедение.
Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на крупной тёрке. Лук и морковь и обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла, иногда помешивая, до лёгкого румянца.
Добавить фарш и обжаривать с луком и морковью, помешивая, до готовности, минут 10-15.
Капусту нарезать на небольшие кубики и добавить к фаршу с луком и морковью. Обжарить минут 15, помешивая.
Рис промыть и добавить на сковороду к капусте с фаршем. Залить 100 мл воды.
Следом добавить сметану и томатную пасту, соль и специи, хорошо перемешать.
Довести до кипения, огонь уменьшить, накрыть сковороду крышкой и тушить ленивые голубцы на очень маленьком огне минут 40 и более.
Аппетитные, вкусные ленивые голубцы, приготовленные на сковороде, подать со сметаной и зеленью.
100 гр воды не будет мало для
100 гр воды не будет мало для сырого риса?
Мне было мало , хотя я брала
Мне было мало , хотя я брала на пропорцию риса 1/2 , т.е больше 100мл
Большое спасибо! Моей семье
Большое спасибо! Моей семье очень нравится!
Классный рецепт! Готовлю
Классный рецепт! Готовлю похожий. Попробую и Ваш. Вам - пятерка