Рецепт ленивых голубцов на сковороде

У каждой хозяйки есть рецепт приготовления ленивых голубцов. Готовить их гораздо проще и быстрее, чем классические голубцы - не нужно возиться с капустными листьями. Сегодня решила приготовить ленивые голубцы на сковороде. Очень вкусно получилось, а со сметаной - просто объедение.

Для приготовления ленивых голубцов на сковороде понадобится:

фарш домашний - 300 г;

рис - 100 г;

капуста белокочанная - 250 г;

вода - 100 мл;

сметана - 3 ст. л.;

томатная паста - 1 ст. л.

морковь - 1 шт.;

репчатый лук - 1 шт.;

соль и специи - по вкусу;

растительное масло для жарки;

зелень для подачи.

Лук очистить и нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на крупной тёрке. Лук и морковь и обжарить на сковороде в небольшом количестве растительного масла, иногда помешивая, до лёгкого румянца.

Добавить фарш и обжаривать с луком и морковью, помешивая, до готовности, минут 10-15.

Капусту нарезать на небольшие кубики и добавить к фаршу с луком и морковью. Обжарить минут 15, помешивая.

Рис промыть и добавить на сковороду к капусте с фаршем. Залить 100 мл воды.

Следом добавить сметану и томатную пасту, соль и специи, хорошо перемешать.

Довести до кипения, огонь уменьшить, накрыть сковороду крышкой и тушить ленивые голубцы на очень маленьком огне минут 40 и более.

Аппетитные, вкусные ленивые голубцы, приготовленные на сковороде, подать со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!