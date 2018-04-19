Дроб означает "ливер" и готовится из субпродуктов, как правило, - из бараньей печени, сердца и лёгких. Но существует множество рецептов этого блюда румынской кухни. И про один из них я хочу рассказать - это дроб из куриной печени и яиц. Блюдо получается очень вкусным и сытным, отлично подойдёт для ужина. В разрезе выглядит очень красиво и эффектно, так что на праздничный стол подать его тоже можно.

Ингредиенты

Чтобы приготовить дроб из куриной печени и яиц понадобится:

куриная печень - 0,5 кг;

яйца - 9 шт.;

соль, чёрный молотый перец - по вкусу;

зелень (лук, укроп) - пучок.

Этапы приготовления