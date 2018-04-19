Дроб означает "ливер" и готовится из субпродуктов, как правило, - из бараньей печени, сердца и лёгких. Но существует множество рецептов этого блюда румынской кухни. И про один из них я хочу рассказать - это дроб из куриной печени и яиц. Блюдо получается очень вкусным и сытным, отлично подойдёт для ужина. В разрезе выглядит очень красиво и эффектно, так что на праздничный стол подать его тоже можно.
Подготовить необходимый набор ингредиентов для приготовления дроба из куриной печени и яиц.Куриную печень вымыть и очистить от плёнок. Выложить в кипящую подсоленную воду и отварить с момента повторного закипания 3 минуты (до полуготовности) на небольшом огне. Отваренную печень немного остудить, снова промыть и нарезать крупными кусочками.
4 яйца залить водой и отварить вкрутую на среднем огне (в течение 9-10 минут с момента закипания). Затем остудить, очистить и нарезать крупными кусочками произвольного размера.
Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать.
Печень, яйца и зелень соединить в миске, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Оставшиеся 5 сырых яиц вбить в отдельную мисочку, немного посолить и перемешать до однородности. Яичную заливку отправить в миску к смеси печени, зелени и яиц, перемешать.
Форму для выпекания смазать растительным маслом или застелить пергаментом и вылить яично-печёночную смесь.
Запекать дроб из куриной печени и яиц в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут (до готовности). Блюдо будет считаться готовым, когда на его поверхности не будет мокрых участков яичной заливки.
Готовый дроб достать из формы и остудить.
Затем нарезать дроб из куриной печени и яиц на порционные кусочки и можно подавать на стол, очень вкусно кушать его с томатным или сметанным соусом. Посмотрите, каким красивым в разрезе получается это простое и доступное блюдо.