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Дроб из куриной печени и яиц

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Дроб из куриной печени и яиц

Дроб из куриной печени и яиц

Инна Кондрашова

Дроб означает "ливер" и готовится из субпродуктов, как правило, - из бараньей печени, сердца и лёгких. Но существует множество рецептов этого блюда румынской кухни. И про один из них я хочу рассказать - это дроб из куриной печени и яиц. Блюдо получается очень вкусным и сытным, отлично подойдёт для ужина. В разрезе выглядит очень красиво и эффектно, так что на праздничный стол подать его тоже можно. 

Ингредиенты

Чтобы приготовить дроб из куриной печени и яиц понадобится:
куриная печень - 0,5 кг;
яйца - 9 шт.;
соль, чёрный молотый перец - по вкусу;
зелень (лук, укроп) - пучок.

Этапы приготовления

Подготовить необходимый набор ингредиентов для приготовления дроба из куриной печени и яиц.Подготовить необходимый набор ингредиентов для приготовления дроба из куриной печени и яиц.Куриную печень вымыть и очистить от плёнок. Выложить в кипящую подсоленную воду и отварить с момента повторного закипания 3 минуты (до полуготовности) на небольшом огне. Отваренную печень немного остудить, снова промыть и нарезать крупными кусочками.

Куриную печень вымыть и очистить от плёнок. Выложить в кипящую подсоленную воду и отварить с момента повторного закипания 3 минуты (до полуготовности) на небольшом огне. Отваренную печень немного остудить, снова промыть и нарезать крупными кусочками.4 яйца залить водой и отварить вкрутую на среднем огне (в течение 9-10 минут с момента закипания). Затем остудить, очистить и нарезать крупными кусочками произвольного размера.

4 яйца залить водой и отварить вкрутую на среднем огне (в течение 9-10 минут с момента закипания). Затем остудить, очистить и нарезать крупными кусочками произвольного размера. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать.

Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Печень, яйца и зелень соединить в миске, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

Печень, яйца и зелень соединить в миске, посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Оставшиеся 5 сырых яиц вбить в отдельную мисочку, немного посолить и перемешать до однородности. Яичную заливку отправить в миску к смеси печени, зелени и яиц, перемешать.

Оставшиеся 5 сырых яиц вбить в отдельную мисочку, немного посолить и перемешать до однородности. Яичную заливку отправить в миску к смеси печени, зелени и яиц, перемешать.Форму для выпекания смазать растительным маслом или застелить пергаментом и вылить яично-печёночную смесь.

Форму для выпекания смазать растительным маслом или застелить пергаментом и вылить яично-печёночную смесь. Запекать дроб из куриной печени и яиц в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут (до готовности). Блюдо будет считаться готовым, когда на его поверхности не будет мокрых участков яичной заливки.

Запекать дроб из куриной печени и яиц в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут (до готовности). Блюдо будет считаться готовым, когда на его поверхности не будет мокрых участков яичной заливки. Готовый дроб достать из формы и остудить.

Готовый дроб достать из формы и остудить.  Затем нарезать дроб из куриной печени и яиц на порционные кусочки и можно подавать на стол, очень вкусно кушать его с томатным или сметанным соусом. Посмотрите, каким красивым в разрезе получается это простое и доступное блюдо.

Затем нарезать дроб из куриной печени и яиц на порционные кусочки и можно подавать на стол, очень вкусно кушать его с томатным или сметанным соусом. Посмотрите, каким красивым в разрезе получается это простое и доступное блюдо.Приятного аппетита!

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19.04.18 / 04.06.20 автор фото и рецепта: Инна Кондрашова

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