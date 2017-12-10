Для того чтобы приготовить вкусное и сытное блюдо, не надо много сил и умений. Сегодня хочу поделиться рецептом капусты, тушеной с фаршем и картошкой. Блюдо получается и вкусным, и сытным, в нём отлично сочетаются овощи и мясо. Подавать его можно и горячим, и охлаждённым. Отличное блюдо, попробуйте!
Лук, картофель и морковь очистить. Лук нарезать небольшими кубиками, выложить на сковороду, разогретую с растительным маслом, и обжарить, помешивая, до прозрачности (в течение 2-3 минут).
Затем к луку выложить морковь, натертую на тёрке, и обжаривать, помешивая, ещё 4-5 минут.
К обжаренным овощам добавить фарш и готовить минут 5, тщательно перемешивая и разбивая комочки.
Затем капусту, нарезанную соломкой, выложить на сковороду к фаршу и овощам, перемешать и обжаривать в течение 3-5 минут.По истечении этого времени выложить к капусте и фаршу картофель, нарезанный кружочками или полукружочками.Влить воду, томатный сок, посолить и поперчить по вкусу (если томат очень кислый - можно добавить немного сахара), перемешать.
Сковороду с картошкой, фаршем и капустой накрыть крышкой и готовить минут 10 на небольшом огне. Затем аккуратно перемешать и тушить до готовности (минут 10-15).
Капуста, тушеная с фаршем и картошкой, понравится многим, попробуйте!
Чёткое блюдо, то, что надо!))
Чёткое блюдо, то, что надо!))