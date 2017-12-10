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Капуста, тушеная с фаршем и картошкой

4.5 4
Капуста, тушеная с фаршем и картошкой

Капуста, тушеная с фаршем и картошкой

Инна Кондрашова

Для того чтобы приготовить вкусное и сытное блюдо, не надо много сил и умений. Сегодня хочу поделиться рецептом капусты, тушеной с фаршем и картошкой. Блюдо получается и вкусным, и сытным, в нём отлично сочетаются овощи и мясо.  Подавать его можно и горячим, и охлаждённым. Отличное блюдо, попробуйте!

Ингредиенты

Для приготовления капусты, тушеной с фаршем и картошкой, потребуется:
капуста - 700 г;
лук репчатый - 1 шт.;
морковь - 1 шт.;
картофель - 4-5 шт.;
мясной фарш - 500 г;
томатный сок - 125 мл;
вода - 125 мл;
соль, чёрный молотый перец - по вкусу;
растительное масло для жарки.

Этапы приготовления

Лук, картофель и морковь очистить. Лук нарезать небольшими кубиками, выложить на сковороду, разогретую с растительным маслом, и обжарить, помешивая, до прозрачности (в течение 2-3 минут). 

Лук, картофель и морковь очистить. Лук нарезать небольшими кубиками, выложить на сковороду, разогретую с растительным маслом, и обжарить, помешивая, до прозрачности (в течение 2-3 минут).  Затем к луку выложить морковь, натертую на тёрке, и обжаривать, помешивая, ещё 4-5 минут. 

Затем к луку выложить морковь, натертую на тёрке, и обжаривать, помешивая, ещё 4-5 минут.  К обжаренным овощам добавить фарш и готовить минут 5, тщательно перемешивая и разбивая комочки. 

К обжаренным овощам добавить фарш и готовить минут 5, тщательно перемешивая и разбивая комочки.  Затем капусту, нарезанную соломкой, выложить на сковороду к фаршу и овощам, перемешать и обжаривать в течение 3-5 минут.Затем капусту, нарезанную соломкой, выложить на сковороду к фаршу и овощам, перемешать и обжаривать в течение 3-5 минут. По истечении этого времени выложить к капусте и фаршу картофель, нарезанный кружочками или полукружочками.По истечении этого времени выложить к капусте и фаршу картофель, нарезанный кружочками или полукружочками. Влить воду, томатный сок, посолить и поперчить по вкусу (если томат очень кислый - можно добавить немного сахара), перемешать.

Влить воду, томатный сок, посолить и поперчить по вкусу (если томат очень кислый - можно добавить немного сахара), перемешать. Сковороду с картошкой, фаршем и капустой накрыть крышкой и готовить минут 10 на небольшом огне. Затем аккуратно перемешать и тушить до готовности (минут 10-15). 

Сковороду с картошкой, фаршем и капустой накрыть крышкой и готовить минут 10 на небольшом огне. Затем аккуратно перемешать и тушить до готовности (минут 10-15).  Капуста, тушеная с фаршем и картошкой, понравится многим, попробуйте!

Капуста, тушеная с фаршем и картошкой, понравится многим, попробуйте! Приятного аппетита!

4.5
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10.12.17 / 15.12.17 автор фото и рецепта: Инна Кондрашова

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Комментарии

10 Декабрь, 2017 - 23:52 — Ольга Жаринова

Чёткое блюдо, то, что надо!))

Ольга Жаринова

Чёткое блюдо, то, что надо!))

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