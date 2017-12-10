Капуста, тушеная с фаршем и картошкой

Для того чтобы приготовить вкусное и сытное блюдо, не надо много сил и умений. Сегодня хочу поделиться рецептом капусты, тушеной с фаршем и картошкой. Блюдо получается и вкусным, и сытным, в нём отлично сочетаются овощи и мясо. Подавать его можно и горячим, и охлаждённым. Отличное блюдо, попробуйте!

Ингредиенты

Для приготовления капусты, тушеной с фаршем и картошкой, потребуется:

капуста - 700 г;

лук репчатый - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

картофель - 4-5 шт.;

мясной фарш - 500 г;

томатный сок - 125 мл;

вода - 125 мл;

соль, чёрный молотый перец - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Этапы приготовления