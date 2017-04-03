Тертый пирог с ягодами - простая и вкусная выпечка, которую можно предложить своим родным к вечернему чаю. Готовится пирог не сложно. Ягоды можно использовать и свежие, и замороженные, можно - густое варенье. Попробуйте, пирог отличный!

Для приготовления тертого пирога с ягодами понадобится:

Для теста:

масло сливочное - 100 г;

сахар - 80 г;

яичный желток сырой - 1 шт.;

соль - щепотка;

вода холодная - 50 мл;

мука высшего сорта - 250 г.

Для начинки:

ягоды любые (свежие или свежемороженые) - 200 г;

сахар - 2-3 ст. л.;

крахмал - 2 ст. л.;

пудра сахарная для посыпки.

Для приготовления теста в просеянную муку добавить соль, сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.

Перетереть все руками до крошки. Далее добавить сырой яичный желток и влить 50 мл холодной воды.

Быстро замесить тесто, которое вначале будет крошиться, но потом соберется в гладкий шар.

Тесто разделить на 2, примерно, равные части. Одну часть теста завернуть в пленку и отправить в морозилку на 1 час. Другую часть теста поместить в форму (у меня форма для кекса) и растянуть так, чтобы были бортики высотой около 3-4 см. Пока замерзнет первая часть теста, форму со второй частью поместить в холодильник.

Ягоды разморозить, если замороженные (у меня - черная смородина и малина), всыпать сахар, перемешать.

Сюда же всыпать крахмал, аккуратно перемешать.

Ягодную смесь выложить на тесто в форме, разровнять.

Сверху натереть замерзшее тесто, чтобы оно полностью покрыло ягоды.

Выпекать тертый пирог с ягодами в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Дать пирогу немного остыть в форме и аккуратно его из нее извлечь.

Полностью вкусный и ароматный тертый пирог с ягодами остудить, нарезать на части и подать к чаю, кофе...

Приятного Вам аппетита!