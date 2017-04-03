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Тертый пирог с ягодами

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Тертый пирог с ягодами

Тертый пирог с ягодами

Елена Калинина

Тертый пирог с ягодами - простая и вкусная выпечка, которую можно предложить своим родным к вечернему чаю. Готовится пирог не сложно. Ягоды можно использовать и свежие, и замороженные, можно - густое варенье. Попробуйте, пирог отличный!

Ингредиенты

Для приготовления тертого пирога с ягодами понадобится:
Для теста:
масло сливочное - 100 г;
сахар - 80 г;
яичный желток сырой - 1 шт.;
соль - щепотка;
вода холодная - 50 мл;
мука высшего сорта - 250 г.
Для начинки:
ягоды любые (свежие или свежемороженые) - 200 г;
сахар - 2-3 ст. л.;
крахмал - 2 ст. л.;
пудра сахарная для посыпки.

Этапы приготовления

Для приготовления теста в просеянную муку добавить соль, сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.

Для приготовления теста в просеянную муку добавить соль, сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло. Перетереть все руками до крошки. Далее добавить сырой яичный желток и влить 50 мл холодной воды.

Перетереть все руками до крошки. Далее добавить сырой яичный желток и влить 50 мл холодной воды. Быстро замесить тесто, которое вначале будет крошиться, но потом соберется в гладкий шар.

Быстро замесить тесто, которое вначале будет крошиться, но потом соберется в гладкий шар.Тесто разделить на 2, примерно, равные части. Одну часть теста завернуть в пленку и отправить в морозилку на 1 час. Другую часть теста поместить в форму (у меня форма для кекса) и растянуть так, чтобы были бортики высотой около 3-4 см. Пока замерзнет первая часть теста, форму со второй частью поместить в холодильник.

Тесто разделить на 2, примерно, равные части. Одну часть теста завернуть в пленку и отправить в морозилку на 1 час. Другую часть теста поместить в форму (у меня форма для кекса) и растянуть так, чтобы были бортики высотой около 3-4 см. Пока замерзнет первая часть теста, форму со второй частью поместить в холодильник. Ягоды разморозить, если замороженные (у меня - черная смородина и малина), всыпать сахар, перемешать.

Ягоды разморозить, если замороженные (у меня - черная смородина и малина), всыпать сахар, перемешать.Сюда же всыпать крахмал, аккуратно перемешать.

Сюда же всыпать крахмал, аккуратно перемешать. Ягодную смесь выложить на тесто в форме, разровнять.

Ягодную смесь выложить на тесто в форме, разровнять.Сверху натереть замерзшее тесто, чтобы оно полностью покрыло ягоды.

Сверху натереть замерзшее тесто, чтобы оно полностью покрыло ягоды.Выпекать тертый пирог с ягодами в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Дать пирогу немного остыть в форме и аккуратно его из нее извлечь.

Выпекать тертый пирог с ягодами в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Дать пирогу немного остыть в форме и аккуратно его из нее извлечь. Полностью вкусный и ароматный тертый пирог с ягодами остудить, нарезать на части и подать к чаю, кофе...

Полностью вкусный и ароматный тертый пирог с ягодами остудить, нарезать на части и подать к чаю, кофе... Приятного Вам аппетита!

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03.04.17 / 28.05.20 автор фото и рецепта: Елена Калинина

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(3 комментария)

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Комментарии

14 Декабрь, 2020 - 14:39 — Анфиса Тетерина

Отличный пирог, пеку уже

Анфиса Тетерина

Отличный пирог, пеку уже второй раз, вкусно к чаю получается. Делаю строго по рецепту, но Беру все в двойном объёме, сыновья за 2 раза сметают))

4 Апрель, 2017 - 11:34 — Ирина Вишня

Красивый такой пирог! И фото

Ирина Вишня

Красивый такой пирог! И фото супер, Леночка!

4 Апрель, 2017 - 12:02 — Елена Калинина

Ирочка, спасибо!

Елена Калинина

Ирочка, спасибо!

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