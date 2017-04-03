Тертый пирог с ягодами - простая и вкусная выпечка, которую можно предложить своим родным к вечернему чаю. Готовится пирог не сложно. Ягоды можно использовать и свежие, и замороженные, можно - густое варенье. Попробуйте, пирог отличный!
Для приготовления теста в просеянную муку добавить соль, сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.
Перетереть все руками до крошки. Далее добавить сырой яичный желток и влить 50 мл холодной воды.
Быстро замесить тесто, которое вначале будет крошиться, но потом соберется в гладкий шар.
Тесто разделить на 2, примерно, равные части. Одну часть теста завернуть в пленку и отправить в морозилку на 1 час. Другую часть теста поместить в форму (у меня форма для кекса) и растянуть так, чтобы были бортики высотой около 3-4 см. Пока замерзнет первая часть теста, форму со второй частью поместить в холодильник.
Ягоды разморозить, если замороженные (у меня - черная смородина и малина), всыпать сахар, перемешать.
Сюда же всыпать крахмал, аккуратно перемешать.
Ягодную смесь выложить на тесто в форме, разровнять.
Сверху натереть замерзшее тесто, чтобы оно полностью покрыло ягоды.
Выпекать тертый пирог с ягодами в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Дать пирогу немного остыть в форме и аккуратно его из нее извлечь.
Полностью вкусный и ароматный тертый пирог с ягодами остудить, нарезать на части и подать к чаю, кофе...
Отличный пирог, пеку уже
Отличный пирог, пеку уже второй раз, вкусно к чаю получается. Делаю строго по рецепту, но Беру все в двойном объёме, сыновья за 2 раза сметают))
Красивый такой пирог! И фото
Красивый такой пирог! И фото супер, Леночка!
Ирочка, спасибо!
Ирочка, спасибо!