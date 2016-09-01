Хочу предложить рецепт простого в приготовлении и, к сожалению, быстрого в поедании творожного печенья с яблоками и сгущенкой. Нежное, тающее во рту тесто, сладкая вареная сгущенка и кисленькое яблочко – это невероятно вкусно. Приготовьте и убедитесь в этом сами.
Муку просеять в миску.
Творог и масло пропустить через мясорубку прямо в миску с мукой. Желательно, чтобы творог был не очень влажным.
Замесить мягкое тесто. Сложить в пакет и поместить в холодильник примерно на 1 час.
Яблоки вымыть, очистить от сердцевины и нарезать дольками. Каждое яблоко нарезать на 8-10 частей, в зависимости от размера.
Тесто раскатать, вырезать стаканом кружочки.
На одну половинку кружочка выложить примерно 0,5 чайной ложки вареной сгущенки. Со сгущенкой лучше не переборщить, чтобы во время выпечки она не вытекала.
Поверх сгущенки положить дольку яблока.
Сложить кружочек пополам, слепить края.
Сформировать таким образом все печенья, выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Отправить противень с печеньем в духовку, нагретую заранее до 200 градусов. Выпекать творожное печенье с яблоками и сгущенкой до румяного цвета, примерно, 15-20 минут.
Готовое печенье слегка остудить, переложить на блюдо и щедро посыпать сахарной пудрой.
Вот такое красивое творожное печенье с яблоками и сгущенкой получилось.