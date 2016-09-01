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Творожное печенье с яблоками и сгущенкой

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Творожное печенье с яблоками и сгущенкой

Творожное печенье с яблоками и сгущенкой

Lana A

Хочу предложить рецепт простого в приготовлении и, к сожалению, быстрого в поедании творожного печенья с яблоками и сгущенкой. Нежное, тающее во рту тесто, сладкая вареная сгущенка и кисленькое яблочко – это невероятно вкусно.  Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Ингредиенты

Для приготовления творожного печенья с яблоками и сгущенкой понадобится:
мука - 250 г;
масло сливочное или маргарин - 250 г;
творог - 250 г;
вареная сгущенка - 2/3 банки;
яблоки - 3-4 шт.;
сахарная пудра для посыпки.

Этапы приготовления

Муку просеять в миску.

Муку просеять в миску.Творог и масло пропустить через мясорубку прямо в миску с мукой. Желательно, чтобы творог был не очень влажным.

Творог и масло пропустить через мясорубку прямо в миску с мукой. Желательно, чтобы творог был не очень влажным.Замесить мягкое тесто. Сложить в пакет и поместить в холодильник примерно на 1 час.

Замесить мягкое тесто. Сложить в пакет и поместить в холодильник примерно на 1 час. Яблоки вымыть, очистить от сердцевины и нарезать дольками. Каждое яблоко нарезать на 8-10 частей, в зависимости от размера.

Яблоки вымыть, очистить от сердцевины и нарезать дольками. Каждое яблоко нарезать на 8-10 частей, в зависимости от размера. Тесто раскатать, вырезать стаканом кружочки.

Тесто раскатать, вырезать стаканом кружочки.На одну половинку кружочка выложить примерно 0,5 чайной ложки вареной сгущенки. Со сгущенкой лучше не переборщить, чтобы во время выпечки она не вытекала.

На одну половинку кружочка выложить примерно 0,5 чайной ложки вареной сгущенки. Со сгущенкой лучше не переборщить, чтобы во время выпечки она не вытекала. Поверх сгущенки положить дольку яблока.

Поверх сгущенки положить дольку яблока. Сложить кружочек пополам, слепить края.

Сложить кружочек пополам, слепить края.Сформировать таким образом все печенья, выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Сформировать таким образом все печенья, выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Отправить противень с печеньем в духовку, нагретую заранее до 200 градусов. Выпекать творожное печенье с яблоками и сгущенкой до румяного цвета, примерно, 15-20 минут.

Отправить противень с печеньем в духовку, нагретую заранее до 200 градусов. Выпекать творожное печенье с яблоками и сгущенкой до румяного цвета, примерно, 15-20 минут. Готовое печенье слегка остудить, переложить на блюдо и щедро посыпать сахарной пудрой.

Готовое печенье слегка остудить, переложить на блюдо и щедро посыпать сахарной пудрой.Вот такое красивое творожное печенье с яблоками и сгущенкой получилось.

Вот такое красивое творожное печенье с яблоками и сгущенкой получилось. Приятного аппетита!

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01.09.16 / 15.09.20 автор фото и рецепта: Lana A

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