Творожное печенье с яблоками и сгущенкой

Хочу предложить рецепт простого в приготовлении и, к сожалению, быстрого в поедании творожного печенья с яблоками и сгущенкой. Нежное, тающее во рту тесто, сладкая вареная сгущенка и кисленькое яблочко – это невероятно вкусно. Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Ингредиенты

Для приготовления творожного печенья с яблоками и сгущенкой понадобится:

мука - 250 г;

масло сливочное или маргарин - 250 г;

творог - 250 г;

вареная сгущенка - 2/3 банки;

яблоки - 3-4 шт.;

сахарная пудра для посыпки.

Этапы приготовления