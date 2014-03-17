Мясные корзиночки с грибной начинкой

Вкусные мясные корзиночки станут украшением любого стола, будь то праздничный или будний день. Сегодня готовим корзинки с грибной начинкой "жульен". Уверена, родные оценят по достоинству ваш труд!

Ингредиенты

Для приготовления мясных корзинок с грибной начинкой вам потребуется:

Для фарша:

350 г любого фарша по вкусу;

1 луковица;

2 ч. л. сметаны;

соль - по вкусу;

перец молотый - по вкусу;

щепотка зиры.

Для начинки:

150 г шампиньонов (у меня маринованные);

1 луковица;

60 г твердого сыра;

2-3 ст. л. сметаны;

соль и перец - по вкусу.

Этапы приготовления