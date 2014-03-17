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Мясные корзиночки с грибной начинкой

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Мясные корзиночки с грибной начинкой

Мясные корзиночки с грибной начинкой

Наташа Чагай

Вкусные мясные корзиночки станут украшением любого стола, будь то праздничный или будний день. Сегодня готовим корзинки с грибной начинкой "жульен". Уверена, родные оценят по достоинству ваш труд!

Ингредиенты

Для приготовления мясных корзинок с грибной начинкой вам потребуется:
Для фарша:
350 г любого фарша по вкусу;
1 луковица;
2 ч. л. сметаны;
соль - по вкусу;
перец молотый - по вкусу;
щепотка зиры.
Для начинки:
150 г шампиньонов (у меня маринованные);
1 луковица;
60 г твердого сыра;
2-3 ст. л. сметаны;
соль и перец - по вкусу.

Этапы приготовления

Фарш смешать с мелко порубленным луком, сметаной, солью и специями. Тщательно перемешать.

Фарш смешать с мелко порубленным луком, сметаной, солью и специями. Тщательно перемешать.

Для начинки обжарить порезанный лук до золотистого цвета, добавить порезанные шампиньоны (или другие грибы), обжаривать пару минут, помешивая. 

Для начинки обжарить порезанный лук до золотистого цвета, добавить порезанные шампиньоны (или другие грибы), обжаривать пару минут, помешивая.  Затем добавить сметану, посолить, поперчить, перемешать, огонь выключить.

Затем добавить сметану, посолить, поперчить, перемешать, огонь выключить.

Натереть половину сыра и смешать с грибной начинкой.

Натереть половину сыра и смешать с грибной начинкой.

Мясной фарш разложить по формочкам в виде корзиночек с углублением внутри.

Мясной фарш разложить по формочкам в виде корзиночек с углублением внутри. Заполнить грибной начинкой.

Заполнить грибной начинкой.

Оставшийся сыр порезать тонко (или натереть по желанию) и выложить сверху на грибы. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Оставшийся сыр порезать тонко (или натереть по желанию) и выложить сверху на грибы. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Мясные корзиночки с грибной начинкой готовы. Остается только достать их из форм, украсить зеленью и подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо.

Мясные корзиночки с грибной начинкой готовы. Остается только достать их из форм, украсить зеленью и подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

4.90909
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17.03.14 / 17.03.14 автор фото и рецепта: Наташа Чагай

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