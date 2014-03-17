Вкусные мясные корзиночки станут украшением любого стола, будь то праздничный или будний день. Сегодня готовим корзинки с грибной начинкой "жульен". Уверена, родные оценят по достоинству ваш труд!
Фарш смешать с мелко порубленным луком, сметаной, солью и специями. Тщательно перемешать.
Для начинки обжарить порезанный лук до золотистого цвета, добавить порезанные шампиньоны (или другие грибы), обжаривать пару минут, помешивая.
Затем добавить сметану, посолить, поперчить, перемешать, огонь выключить.
Натереть половину сыра и смешать с грибной начинкой.
Мясной фарш разложить по формочкам в виде корзиночек с углублением внутри.
Оставшийся сыр порезать тонко (или натереть по желанию) и выложить сверху на грибы. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
Мясные корзиночки с грибной начинкой готовы. Остается только достать их из форм, украсить зеленью и подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо.